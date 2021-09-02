Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Дивися повний текст УЗ спрямує на проекти «Великий будівництва» 4 мільярди гривень, зекономлені на електроенергії.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:51
УЗ спрямує на проекти «Великий будівництва» 4 мільярди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ спрямує на проекти «Великий будівництва» 4 мільярди гривень, зекономлені на електроенергії.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:05
С экономией не имеет ни чего общегоЭто экономическая выгода.Об экономии в Украине чиновники не имеют ни какого понятия.
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