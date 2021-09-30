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Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:39
greenozon написав: Kudrjavuy написав:
Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?
дик уже... виходиш прогулятись вечером - смердить паленим деревом і вугіллям...
Та це не смердить, а пахне! Сусіди шашлики смажуть.
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