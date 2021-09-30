RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відсьогодні ціни на електроенергію
для населення знижено...

Відсьогодні ціни на електроенергію для населення знижено...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:39

  greenozon написав:
  Kudrjavuy написав:Я так понимаю, в городах вынуждены будут переходить на буржуйки?


дик уже... виходиш прогулятись вечером - смердить паленим деревом і вугіллям...

Та це не смердить, а пахне! Сусіди шашлики смажуть.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 04.06.09
Подякував: 806 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 00:39

У самих хитріших пригоріло від підняття.
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 01.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:34

  summacut написав:
  Kudrjavuy написав:способом ограничивали, как правило до 2 100 кВт/месяц


А как именно (для общего развития)?

Договором на поставку с РЭС.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 20.09.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
R2 » Чет 30 вер, 2021 12:13
8 605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 12:09
Angelo77
Ціни на газ досягли 20 гривень: постачальники встановили...
R2 » П'ят 01 жов, 2021 07:51
1 97
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 07:51
tolja3334
Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 20:47
8 1040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 14:19
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34269)
02.10.2021 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.