У США почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid Air. Їх поставки почнуться в наступному місяці.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:59
Почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid...
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Дивися повний текст Почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid Air (фото).
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