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Почалося серійне виробництво
електричних седанів Lucid...

Почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:59

Почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid...

Пропонуємо до обговорення:
У США почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid Air. Їх поставки почнуться в наступному місяці.

Дивися повний текст Почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid Air (фото).
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