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Італія планує домогтися відмови
від використання вугілля...

Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19

Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...

Пропонуємо до обговорення:
Італія хоче домогтися відмови від використання вугілля у всьому світі й працює над цим з іншими країнами.

Дивися повний текст Італія планує домогтися відмови від використання вугілля у всьому світі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:19

Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:53

  Джон написав:Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.

На жаль 1000долл не привела цих придурків до тями, отже це ще не межа.
unicdima
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