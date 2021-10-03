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Зростання реальних доходів українців прискорилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:56
Средняя з/п 35100, что они курят?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:15
kosvlad87 написав:
Чушь. А расходы при таких ценах и тарифах посчитать скромненько забыли...
В "доходы населения Украины составили 1079,8 млрд гривен, расходы – 1166,4 млрд гривен" какие-то не те расходы? В долг живём, однако.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:41
vladyslavzimin06 написав:
Непонятно кто это считает? Цены поднялись в два раза зарплату не добавили а ещё и убавили . Как может она вырасти . Это как при союзе перевыполнили план а в магазине нехрена нет
А это и есть совок. Ложь, гнусная ложь и статистика (бородатый анекдот).
Но, собственно, именно совок нарид и выбрал два года назад.
Кушай-те.
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