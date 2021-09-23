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Українці вибирають Німеччину,
а не Польщу. Їх на мільйон...

Українці вибирають Німеччину, а не Польщу. Їх на мільйон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:49

Українці вибирають Німеччину, а не Польщу. Їх на мільйон...

Пропонуємо до обговорення:
До спалаху COVID-19 в Польщі перебували близько 2 мільйонів працівників з України, включаючи нелегальних. Зараз їх близько одного мільйона.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:49

Работал в компании Personnel Service в городе Вроцлав с августа по декабрь 2020 на заводе LG Electronics ,работа на линии по сборке холодильников.Врагу не пожелаю сотрудничество с этой агентурой,тупо бросают на выживание ,не выдержал пофиг ,новые приедут.
itaran730
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