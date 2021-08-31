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Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:37
Лан написав:Ось поясніть мені, як так?
Благополуччя українських родин погіршилось, а вартість квартир виросла на двухзначну цифру за сьогоднішніми темпами та обсягами будівництва.
І це в країні де немає масової та нормальної іпотеки.
Можно Владимира Ильича Ленина почитать, например, «Апрельские тезисы».
«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» (с)
Сейчас идет разделение на классы. Одни беднеют всё больше, другие наоборот, наращивают капитал. А дальше будет всё как в книжке написано.
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 04 жов, 2021 09:09
Вадим Жураковский написав: Лан написав:Ось поясніть мені, як так?
Благополуччя українських родин погіршилось, а вартість квартир виросла на двухзначну цифру за сьогоднішніми темпами та обсягами будівництва.
І це в країні де немає масової та нормальної іпотеки.
Можно Владимира Ильича Ленина почитать, например, «Апрельские тезисы».
«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» (с)
Сейчас идет разделение на классы. Одни беднеют всё больше, другие наоборот, наращивают капитал. А дальше будет всё как в книжке написано.
Разделение на классы было и будет всегда. Раньше оно было более жесткое, т.к вариантов подняться почти не было. Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти. Есть возможность поработать с в богатых странах. Для накопление капитала надо куда-то инвестировать, а инвестировать особо некуда + еще и депозиты околонулевые. Если посмотреть наш топ обеспеченных людей, то они то в плюс, то в минус - нет никакого стабильного роста.
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ssnet
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Додано: Пон 04 жов, 2021 09:22
ssnet написав:
Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти.
Спасибо, было смешно
Может вы не в курсе, но есть люди, и их не мало, которые работают по 12+ часов в сутки в режиме, где кофе можно выпить только тайком в туалете.
Ваш пост яркая демонстрация того факта, что разделение по классам идет ускоренно. Люди просто перестают друг друга понимать, как будто живут в разных странах.
P.S. старый анекдот в тему поста:Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:
— Коля, ты?!
Новый русский в ответ:
— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!
В общем, разговорились. Новый русский и говорит:
— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...
— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
P.S. 2. У меня возле дома в супермаркете АТБ сейчас вывесили объявление о вакансии с з/п 3600 грн в месяц.
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Вадим Жураковский
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