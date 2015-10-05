|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:34
ЛАД написав: fox767676 написав:
У кого-то бывало так в жизни - очень обидная потеря (про**б попросту говоря) компенсировалась чудесным образом ? "легко пришло - дегко ушло" наоборот ?
.......
У меня было наоборот - "легко ушло - легко пришло". Как-то были очень большие потери, но потом следующий год был очень успешным, компенсировал все потери с избытком.
Є в цьому щось діалектичне-філософське.
Якщо зробити з втрат не трагедію, а правильні висновки ,то скоро воно нівелюються прибутками, причому механізм може бути на межі фантастики
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4331
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:12
Hotab написав:
Віталя,
🛴Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі, —ЗМІ.
Як вам ідея заборонити рух електросамокатів в центрі Львова?
Портят экологию?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8895
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21652 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:28
Сибарит написав: Hotab написав:
Віталя,
🛴Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі, —ЗМІ.
Як вам ідея заборонити рух електросамокатів в центрі Львова?
Портят экологию?
Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3572
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:38
Hotab написав:
Віталя,
🛴Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі, —ЗМІ.
Як вам ідея заборонити рух електросамокатів в центрі Львова?
даже при сталине электросамокаты не запрещали. ДУМАЙТЕ!
Banderlog написав:
Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.
всем принять успокоительное. Автомобили когда появились тоже всех бесили. Не любит человечество технологии.
Виталий, нашла пару интересных фактов. В начале XX века действительно некоторые газеты называли автомобили "исчадиями ада" и писали, что они несут хаос на улицы.
Были даже случаи, когда вводили так называемые "красные флаги": в некоторых местах закон требовал, чтобы перед автомобилем шёл человек с флагом, предупреждая пешеходов и лошадей.
Ещё были ограничения скорости, вплоть до черепашьих темпов, чтобы люди не слишком нервничали. Так что были довольно экстравагантные методы, чтобы хоть как-то усмирить "железных коней"!
Когда первые автомобили только появились, люди действительно не сразу их приняли. Некоторые считали их чем-то опасным, они пугали лошадей, нарушали привычный уклад.
Но со временем, особенно когда появились более доступные модели, типа Форда, всё это начало постепенно меняться. Так что сначала было довольно много скептицизма, но в итоге машины просто вросли в нашу жизнь.
Ничего не напоминает? Самокат самый удобный транспорт "последней мили" (до 5-10 км). На такие маленькие расстояния бессмысленно гонять авто, кроме дождя, ветра и снега.
Странно когда самокаты запрещают А велики нет. Велик может причинить точно такие же травмы окружающим. Проблема не в самокатах, а в головах.
Я бы ввел ограничения по возрасту. В Ирпене куча малолеток на серьезных самокатах (со скоростью до 50км/ч ) тусуются на площади, вот это опасно, но пока инцидентов вроде не было.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30694
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:02
Wirująświatła написав: Странно когда самокаты запрещают А велики нет. Велик может причинить точно такие же травмы окружающим. Проблема не в самокатах, а в головах.
Велосипеди вписалися в дорожній рух - саме по дорогах, а самокати якось ні. Теоретично, там де є велодоріжки, взагалі не мало б бути питань, але на дорогах самокати непомітні, а на тротуарах - небезпечні.
Хоча логічніше було, думаю:
- вимагати для персонального електротранспорту наявність водійського посвідчення (будь-якої категорії)
- заборонити рух по тротуарах
- відкрите питання, чи прирівняти до велосипеда в пдр
Але це можливо тільки на рівні держави, а окреме місто може максимум це щось заборонити
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36634
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 8245 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:49
Banderlog написав: Сибарит написав:
Портят экологию?
Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.
А перепуганные пешеходы портят экологию 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8895
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21652 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:56
Faceless написав:
- відкрите питання, чи прирівняти до велосипеда в пдр
Учитывая наличие двигателя, проще приравнять к мопеду. Достаточно убрать минимальную мощность для электродвигателя.
Там определение оговаривает количество колес и наличие двигателя, но ничего не говорит про наличие седла 😁
Из курьёзных законов, когда-то был закон , предписывавший разобрать автомобиль и спрятать в кювете при приближении лошади.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8895
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6481 раз.
- Подякували: 21652 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:03
Faceless написав:
вимагати для персонального електротранспорту наявність водійського посвідчення (будь-якої категорії)
- заборонити рух по тротуарах
Кто будет контролировать наличие ВП и бегать за самокатами по тротуарам? Полиции и так мало, по Ирпеню авто носятся с превышением скорости, я ни разу не видел, чтобы кого то штрафанули. Технически самокат может догнать только другой самокат (велик, скутер, моноколесо), я могу свернуть на узкую пешеходную дорожку, в подземный переход или на газон, полицейское авто будет по тротуарам и газонам за мной ездить? Для самокатов нужна мотополиция, или закрывать и дальше глаза. Инструмент воздействия (конфискация) есть только на прокатные самокаты.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30694
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:20
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Віталя,
🛴Івано-Франківськ став першим українським містом, що ввів заборону на рух електросамокатів у центрі, —ЗМІ.
Як вам ідея заборонити рух електросамокатів в центрі Львова?
даже при сталине электросамокаты не запрещали. ДУМАЙТЕ!
Banderlog написав:
Бісять всіх. І водіїв і пішоходів.
всем принять успокоительное. Автомобили когда появились тоже всех бесили. Не любит человечество технологии.
Странно когда самокаты запрещают А велики нет. Велик может причинить точно такие же травмы окружающим. Проблема не в самокатах, а в головах.
.
в головах самокатчиків.) Вони їздять як по пішохідній так і по проїзжій частині дороги при чому в любу сторону, і навіть вздовж пішохідно переходу.
Велосипедисти здебільшого більш дисципліновані. Якщо міста типу харкова чи києва ще можуть перетравити цих нєформалів то історичні центри західних міст де дорога зроблена під кінну тягу і так й не перероблялась під питанням.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3572
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:34
Banderlog написав:
історичні центри західних міст де дорога зроблена під кінну тягу і так й не перероблялась під питанням.
а булочку из макдональс курьерам на ослах доставлять? тогда надо всю цивилизацию отменять, запретить ДВС вернуть на улицы брычки, чё за избирательный хейт против самокатов?
Banderlog написав:
Велосипедисти здебільшого більш дисципліновані.
потому что на них ездит поколение 60+. хотя у нас возле школы огромная велопарковка на 100 великов если не больше. Это везде так?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 28 вер, 2025 12:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30694
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2523 раз.
- Подякували: 3507 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|7087
|
|