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В Японії хочуть знайти препарат
від COVID-19 завдяки...

В Японії хочуть знайти препарат від COVID-19 завдяки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:40

В Японії хочуть знайти препарат від COVID-19 завдяки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає NHK.

Дивися повний текст В Японії хочуть знайти препарат від COVID-19 завдяки штучному інтелекту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:41

Найти перспективное лекарство, потом потратить 5 лет на его испытания и сертификацию.
И будет это лекарство ивермектин с клопидогрелем.
Но громких заголовков никто не отменял.
straponesa
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