Про це передає NHK.
Дивися повний текст В Японії хочуть знайти препарат від COVID-19 завдяки штучному інтелекту.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 07:40
В Японії хочуть знайти препарат від COVID-19 завдяки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Японії хочуть знайти препарат від COVID-19 завдяки штучному інтелекту.
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:41
Найти перспективное лекарство, потом потратить 5 лет на его испытания и сертификацию.
И будет это лекарство ивермектин с клопидогрелем.
Но громких заголовков никто не отменял.
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