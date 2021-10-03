Найзручнішим містом для життя названа Вінниця.
Дивися повний текст Де в Україні найкомфортніше жити: ТОП найкращих міст.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 16:25
Де в Україні найкомфортніше жити: ТОП найкращих міст
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Дивися повний текст Де в Україні найкомфортніше жити: ТОП найкращих міст.
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