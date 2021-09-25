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«Банкопад» приніс користь фінансовій системі України, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 жов, 2021 08:42
Пропонуємо до обговорення:
В результаті закриття "проблемних банків" українська банківська система "оздоровилась" і змогла витримати удар по економіці, який завдав ковід і локдауни в 2020 році. Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.
Дивися повний текст «Банкопад» приніс користь фінансовій системі України, - голова НБУ
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Додано: Вів 05 жов, 2021 08:42
Кирилл, а почему же у тебя целыми департаментами подчинённые уходят? Расскажи! Наверное это тоже нужно делать для усиления стабильности банковского сектора и финансовой системы в целом.
Розовые очки людям одевать не нужно. Они научились выживать и без сладких речей от руководства НБУ.
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