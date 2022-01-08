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NEOBANK (у стадії ліквідації)

NEOBANK (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 49505152

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NEOBANK (у стадії ліквідації) 3.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 00:24

  sens написав:
  novichok написав:
  sens написав:Ви точно кліент і маєте додаток в смартфоні,якщо так,то при вводі pin скільки цифр ( 4,5,6 ) ?

Мда...

0000

Мені якось банк видав картку з таким ПІН кодом, а заміна по тарифам коштувала 20 гривень :(
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:12

Re: NEOBANK (у стадії ліквідації)

чет необанк не запускается смотрю а оно от че)) да и в ветке живых нема
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:19

  nik20100 написав:Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.

Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.

Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка

получите в грн.эквиваленте
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 08:31

  Мизантрóп написав:
  nik20100 написав:Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.

Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.

Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка

получите в грн.эквиваленте
якщо гривнєвий вклад,то втрата одного місяця відсотків, якщо валюта,від'ємний прибуток від суми вкладу
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:17

Re: NEOBANK (у стадії ліквідації)

когда можно ожидать начало движухи по выплатам ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:46

  S i m написав:когда можно ожидать начало движухи по выплатам ?!


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cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:05

  Solar_simfi написав:Твоя Стежка, я б навіть сказав - Дорога Життя, о Конкорде, житиме в нашій пам'яті вічно. RIP


Товариші-фінансисти, поділіться таємницею, у якому банку зараз є така стежинка, щоб вивести із зеленого бегемота без комісій ?

Чи Neo був єдиним ?
Папа
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