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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 06:37

  lara_08 написав:Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?

Не буде, все ОК.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21

  lara_08 написав:Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?


https://bvr.ua/installment
Leritta
 
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