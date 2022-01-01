|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2025 06:37
lara_08 написав:
Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?
Не буде, все ОК.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8661
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 1217 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21
https://bvr.ua/installment
lara_08 написав:
Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?
-
Leritta
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 07.03.23
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2276
|1131276
|
|
|2163
|1085566
|
|
|1582
|712345
|
|