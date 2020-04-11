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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2025 06:37
lara_08 написав:
Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?
Не буде, все ОК.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21
https://bvr.ua/installment
lara_08 написав:
Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 15:19
Charter написав:
БВР всіх проінформував, що банк долучився до програми національного кешбеку з 14-го січня. Обдурив. За розрахунок карткою БВР у Сільпо (а може і всюди) нацкешбек не нараховується.
так само нічого не нарахували (минув тиждень), підтримка просто каже що зараз є складнощі
і все, зворотнього зв'язку очікувати марно
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Додано: Пон 10 лют, 2025 21:24
Lost
Зайдіть у властивості картки і гляньте, чи актововано національний киш-миш, бо в мене була аналогічна ситуація - після оновлення додатку "злетів", довелось ще раз активувавати - і тепер є.
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