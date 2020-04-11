RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 06:37

  lara_08 написав:Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?

Не буде, все ОК.
klug
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 18.08.14
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21

  lara_08 написав:Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?


https://bvr.ua/installment
Leritta
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.03.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:19

  Charter написав:БВР всіх проінформував, що банк долучився до програми національного кешбеку з 14-го січня. Обдурив. За розрахунок карткою БВР у Сільпо (а може і всюди) нацкешбек не нараховується.

так само нічого не нарахували (минув тиждень), підтримка просто каже що зараз є складнощі :mrgreen: і все, зворотнього зв'язку очікувати марно :(
Lost
 
Повідомлень: 1612
З нами з: 07.02.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:14

Хм... Нарахували на наступний день

Зображення
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 31.03.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:24

Lost
Зайдіть у властивості картки і гляньте, чи актововано національний киш-миш, бо в мене була аналогічна ситуація - після оновлення додатку "злетів", довелось ще раз активувавати - і тепер є.
DIV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5562
З нами з: 19.09.08
Подякував: 157 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 147148149150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 131, 132, 133
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1321 633740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 20:55
24589
Асвіо Банк 1 ... 4, 5, 6
Investor_K » Суб 11 кві, 2020 12:52
55 16616
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 19:52
la9
Юнекс Банк 1 ... 140, 141, 142
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1415 497158
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2025 16:02
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.