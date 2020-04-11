Lost написав:підтримка просто каже що зараз є складнощі і все, зворотнього зв'язку очікувати марно
Мені відповіли що це проблема магазину, а не банку. Сказали, що попередні операції, за які не був нарахований кешбек, потроху будуть передаватись в дію і кешбек донарахують. Дія додала, що "назад дороги нема" і ніякого донарахування бути не може
Lost написав:підтримка просто каже що зараз є складнощі і все, зворотнього зв'язку очікувати марно
Мені відповіли що це проблема магазину, а не банку. Сказали, що попередні операції, за які не був нарахований кешбек, потроху будуть передаватись в дію і кешбек донарахують. Дія додала, що "назад дороги нема" і ніякого донарахування бути не може
мені те саме казали за попередні операції, нарахувань не має бо є складнощі, потім що банк не винен, дані передали, сетовали на Дію, але результат той самий, кешбеку не має... і не буде. Прикро що сума чеку була більше 2000 та більше 400 у той день