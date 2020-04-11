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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 06:37

  lara_08 написав:Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?

Не буде, все ОК.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:21

  lara_08 написав:Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?


https://bvr.ua/installment
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:19

  Charter написав:БВР всіх проінформував, що банк долучився до програми національного кешбеку з 14-го січня. Обдурив. За розрахунок карткою БВР у Сільпо (а може і всюди) нацкешбек не нараховується.

так само нічого не нарахували (минув тиждень), підтримка просто каже що зараз є складнощі :mrgreen: і все, зворотнього зв'язку очікувати марно :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:14

Хм... Нарахували на наступний день

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novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:24

Lost
Зайдіть у властивості картки і гляньте, чи актововано національний киш-миш, бо в мене була аналогічна ситуація - після оновлення додатку "злетів", довелось ще раз активувавати - і тепер є.
DIV
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:02

Re: Банк Власний Рахунок

  Lost написав:підтримка просто каже що зараз є складнощі і все, зворотнього зв'язку очікувати марно

Мені відповіли що це проблема магазину, а не банку. Сказали, що попередні операції, за які не був нарахований кешбек, потроху будуть передаватись в дію і кешбек донарахують.
Дія додала, що "назад дороги нема" і ніякого донарахування бути не може
Charter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:47

  Charter написав:
  Lost написав:підтримка просто каже що зараз є складнощі і все, зворотнього зв'язку очікувати марно

Мені відповіли що це проблема магазину, а не банку. Сказали, що попередні операції, за які не був нарахований кешбек, потроху будуть передаватись в дію і кешбек донарахують.
Дія додала, що "назад дороги нема" і ніякого донарахування бути не може

мені те саме казали за попередні операції, нарахувань не має бо є складнощі, потім що банк не винен, дані передали, сетовали на Дію, але результат той самий, кешбеку не має... і не буде. Прикро що сума чеку була більше 2000 та більше 400 у той день :(
Lost
 
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