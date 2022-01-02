|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:37
Застосунок почав зловживати рекламними сповіщеннями, окремо відключити - не передбачено. Доводиться повністю забороняти надсилати пуші, навіть - важливі. Якщо нічого не зміниться, закрию картку - вигоди вже закінчилися.
-
valweb
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 06.09.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:43
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:44
Давно сповіщення вимкнуті, бо дістав. Так більше того, навіть якщо захотіти самому подивитися в повідомлення в додатку, воно каже, що у вас сповіщення вимкнені, то ми вам нічого не покажемо.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3353
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 626 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:46
Hella написав:
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
може не спрацювала пп у вас, зверніться до них у чат, розберуться
-
Leritta
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 07.03.23
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:49
Leritta написав: Hella написав:
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
може не спрацювала пп у вас, зверніться до них у чат, розберуться
Спасибо, не сообразила ). Попробую!
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1680
|741744
|
|
|2493
|1563342
|
|
|289
|246947
|
|