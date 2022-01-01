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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 12:20
Leritta У нас тревоги не было, а по стране не угадать.
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Hella
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:25
Ferlakur написав:
Всьо, кредитний ліміт вже не заДія
ти, тільки за свої.
Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
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heystardream
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:13
heystardream написав: Ferlakur написав:
Всьо, кредитний ліміт вже не заДія
ти, тільки за свої.
Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
можна в додатку, через 15 днів закриють рахунок, картку анулюють одразу
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