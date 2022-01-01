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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:20

Leritta У нас тревоги не было, а по стране не угадать.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:25

  Ferlakur написав:Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.



Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
heystardream
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:13

  heystardream написав:
  Ferlakur написав:Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.



Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?

можна в додатку, через 15 днів закриють рахунок, картку анулюють одразу
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