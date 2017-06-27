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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 лип, 2025 09:19
klug написав:
Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.
2% чистыми на Сильпо ж при обороте от 10к/месяц. Больше никто не насыпает.
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ramzes4
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:21
ramzes4 написав: klug написав:
Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.
2% чистыми на Сильпо ж при обороте от 10к/месяц. Больше никто не насыпает.
Глобус 2.5
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lamal
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:54
lamal написав:
]Глобус 2.5
Я конечно понимаю, что сейчас каникулы, но 2.5 грязными меньше 2.0 чистыми
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ramzes4
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Додано: Вів 29 лип, 2025 10:01
ramzes4 написав: lamal написав:
]Глобус 2.5
Я конечно понимаю, что сейчас каникулы, но 2.5 грязными меньше 2.0 чистыми
Але і обороти мати не треба.
Хоча направду, немає в Глобусі 2,5%.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 10:17
klug написав: гуляйполе написав:aanonimovic594
Якщо часто купляєте в сільпо,то є сенс
Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.
от дольки для Маудау як раз і є цікавою штукою. Є деякі речі, які відслідковую там і так як я нікуди не поспішаю
, то ловлю дуууже гарну знижку по ним. потім міксую це з промокодом і зверху оплата дольками. Якось так
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