Асвіо Банк

Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 жов, 2025 11:06
Заработало что-нибудь у них?
Амо вылупился?
Как кредитки, выдают?
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:14
Вроде как "воз и ныне там".
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:36
Банк не поспішає впроваджувати нові технології...
