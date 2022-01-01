Отреагировали - убрали конкретный подарочный круассан, теперь я могу выбрать вкусняшку .
Что еще из приятного - список на выбор с большими бонусными скидками, до 35%. За это спасибо!
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:50
Отреагировали - убрали конкретный подарочный круассан, теперь я могу выбрать вкусняшку .
Что еще из приятного - список на выбор с большими бонусными скидками, до 35%. За это спасибо!
Додано: Чет 27 лис, 2025 16:39
Кто-нибудь покупал по акции 1 кг мандаринов за депозит? У меня почему-то акция не сработала. Оплата прошла по полной стоимости. Сделала возврат. На г/л вообще пургу несут, что нужно покупать с 1 декабря, хотя из офиц. Правил следует, что сразу же после заключения депозита.
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:42
Ні, скорстатись пропозицією на 1 кг мандаринов можна дійсно з 1 грудня, вам все правильно сказали, теж чекаю))
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:45
В мобильном приложении есть "Календарінкі". Там нужно нажимать на дату календаря, и выпадает что-то интересное. Но - у меня при нажатии на "Календарінкі" появляется надпись, что произошел сбой и приложение закрывается. Это только у меня так или еще есть?
В прошлом году перед НГ были вкусные бонусы, например, на шоколад . В этом году тоже было бы желательно .
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:59
Есть такое. Повторный вход в приложение решил проблему.
В целом, конечно, все эти маркетинговые потуги на большого любителя (как уже верно заметили, пиццы, вина и прочих круассанов).
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:20
у мене все гуд працює, спробуйте перезайти або видалити застосунок, може допоможе
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:21
Кащей Спасибо. Я пыталась несколько раз и в разные дни. Попробую еще, вдруг почитают и наладят ).
Leritta Удалять страшновато, но попробую, если снова не выйдет.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:28
Бобер якісь дивні тарифи прислав на зняття кешу через ремінали на касах, зокрема каже,що зняти долари, євро чи фунти на касі магазину в Україні буде коштувати 25 грн. Хто підкаже, у яких Сільпо є валютні каси з емісійним доларом?
