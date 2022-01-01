Додано: Пон 06 кві, 2026 20:21
Re: Банк Власний Рахунок
Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?
Додано: Пон 06 кві, 2026 20:40
Так а банк дозволяє переводити за кордон з цієї картки?
Буває, шо дозволено переказати за один раз не більше 30Кгрн в еквів і 30К/дн!
Краще шоби валюти карток співпадали, хоча і може бути і конвертація.
Транскордонні р2р-перекази заборонені з ТОТ, тому ВПО треба довести банку-отримувачу, шо він знаходиться не на ТОТ.
Можливо треба переводити тільки на свої закордонні картки, тобто ПІБ повинно співпадати...
У банка є коміс за такий переказ - 1%, тобто треба мати надлишок грошей на рахунку. Причому ця банка ще й перераховує коміс по лівому кроскурсу. Виходить десь так +1.01%
ПС. Рекомендую для транскордонних р2р використовувати Райф, Альянс і ПУМБ.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:43
У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
