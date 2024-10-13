  #<1 ... 1129113011311132
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:49

Re: Ринок ОВДП

Сьогодні виводив гроші з Інжуру, 09.10 заявка – 10.30 на рахунку в моєму банку.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 10:00

  VASH написав:Сьогодні виводив гроші з Інжуру, 09.10 заявка – 10.30 на рахунку в моєму банку.

Це загальний фонд по всій нерухомості? І який дохід вийшов, перекрив ОВДП? Мені здається ні, бо там ще податки. По дивідендам 9 + 5 = 14%. А по капіталізації як порахували - 18 + 5? Бо ще не знімав звідти
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 10:07

  The_Rebel написав:
  VASH написав:Сьогодні виводив гроші з Інжуру, 09.10 заявка – 10.30 на рахунку в моєму банку.

Це загальний фонд по всій нерухомості? І який дохід вийшов, перекрив ОВДП? Мені здається ні, бо там ще податки. По дивідендам 9 + 5 = 14%. А по капіталізації як порахували - 18 + 5? Бо ще не знімав звідти

Ні, виводив кошти із проданих облігацій. Щодо Фонду Inzhur REIT заходжу потроху, ще не можу робити певні висновки.
В ІКУ зранку подав заявку на продаж - гроші досі заблоковані. Як на мене, після їх «нововведень» стало гірше. По-перше, «випали» з https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz (писав у їх підтримку – рахуйте Калькулятором дохідності); по-друге – сиди тепер «пильнуй» доки гроші розблокуються.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 10:08

  The_Rebel написав:
  VASH написав:Сьогодні виводив гроші з Інжуру, 09.10 заявка – 10.30 на рахунку в моєму банку.

Це загальний фонд по всій нерухомості? І який дохід вийшов, перекрив ОВДП? Мені здається ні, бо там ще податки. По дивідендам 9 + 5 = 14%. А по капіталізації як порахували - 18 + 5? Бо ще не знімав звідти


Короткостроково Рейт навряд чи перекриє дохідність ОВДП.
Думаю, довгостроково - теж.
Чиста дохідність Рейту - 8,17% річних + капіталізація за підсумками року.
Декларується прив'язка до курсу, але вона йде з часовим лагом.

Тому, Рейт короткостроково - це швидше про диверсифікацію.
Тим паче, коли є Спецпропозиції від ІCU під 15% чи того ж Інжуру під 15,55% річних!
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 10:20

VASH
Я так само, для диверсифікації гривні/ОВДП цей фонд може бути корисним. Проте на мою думку він виграє (у відношенні до ОВДП) лише при значній девальвації гривні. Хоча це можливий сценарій, тож хай буде.

Але податки з'їдять досить значну частину (а в ОВДП їх нема) - по моїм розрахункам 14% по щомісячним виплатам і 23% по капіталізації (разниці між купівлею та продажем часток). Як раз завдяки капіталізації фонд і рекламує себе як "гарантований дохід у доларі", проте ще не ясно як він себе поведе при значному девалі. Поки також придивляюсь і входжу потрохи
