Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:21

Re: Банк Власний Рахунок

Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?
nuwanda
 
  nuwanda написав:Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?

Так а банк дозволяє переводити за кордон з цієї картки?
Буває, шо дозволено переказати за один раз не більше 30Кгрн в еквів і 30К/дн!
Краще шоби валюти карток співпадали, хоча і може бути і конвертація.
Транскордонні р2р-перекази заборонені з ТОТ, тому ВПО треба довести банку-отримувачу, шо він знаходиться не на ТОТ.
Можливо треба переводити тільки на свої закордонні картки, тобто ПІБ повинно співпадати...
У банка є коміс за такий переказ - 1%, тобто треба мати надлишок грошей на рахунку. Причому ця банка ще й перераховує коміс по лівому кроскурсу. Виходить десь так +1.01% :shock:

ПС. Рекомендую для транскордонних р2р використовувати Райф, Альянс і ПУМБ.
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:43

У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
  klug написав:У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
Ага, у моїх теж ніде не працює. Чекаємо якесь оперативне щеплення 8)
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:44

Re: Банк Власний Рахунок

Вже працює
Ferlakur
 
Я клієнт лише Бобра, Вострок прислав ліста про зміни тарифів за його (Востока) рахунками. Вони там вже зовсім заплуталися хто чий банк і хто чий клієнт?
klug
 
З 02 липня всі вихідні перекази власних коштів, сеп та р2р, з картки бобра тепер будуть з комісом.
Як раніше зробили у Востока.
Це ж одна шарага на одній банківській ліцензії. Навіть оновлення даних по борбу робили в чатботі Востока.
Oberon
 
