Відсутні комісії/тарифи до 31/12/2026
Додано: Чет 28 тра, 2026 10:04
Додано: Чет 28 тра, 2026 10:27
Додано: Чет 28 тра, 2026 14:47
justauser Добрий день.
До 31 грудня 2026 року комісія за придбання ОВДП у MyRaif відсутня.
Ознайомитись з деталями можна за посиланням:
Якщо виникнуть додаткові запитання - напишіть нам у чат MyRaif, із задоволенням підкажемо.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 17:32
Хочу дещо уточнити.
Коли я куплю ОВДП в додатку, то банк автоматично відкриє мені рахунок для цінних паперів? Так процедура платна? Або зберігання на такому рахунку придбаних паперів?
Дякую.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:39
Додано: П'ят 29 тра, 2026 18:45
justauser Добрий день! Так, рахунок у цінних паперах відкриється автоматично після підписання Вами договору на купівлю облігацій в застосунку. Відкриття такого рахунку є безкоштовним, так само як і облік облігацій на рахунку. Тарифи діють з 12.02.2026 до 31.12.2026 для фізичних осіб-резидентів, які відкрили рахунок через "MyRaif".
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Додано: Пон 01 чер, 2026 10:08
Я хотів у березні придбати 4 єврових. Поклав кошти, ініціював процедуру через додаток, перетелефонували, сказали ще раз зателефонують. Чекав декілька днів, намагався дізнатися, коли буде наступний крок.
Потім злякався, що нічого не рухається через фінмоніторниг, що запущено процедуру блокування, при якій є п'ять днів, щоб обнулити рахунки.
За три три дні зняв все з рахунків. До сьогодні так і ніхто і не зателефонував.
Тут у гілці також писали, що ввели комісії у кінці минулого року і при виплаті попали на ці комісії.
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:10
Інкогніто Добрий день! При купівлі облігацій у валюті дійсно потрібно отримати виклик й ми обов'язково телефонуємо. Якщо проблема актуальна, допоможемо розібратися чому дзвінку не отримали. Для цього напишіть нам у приватні повідомлення інстаграм/фейсбук Ваш ідентифікаційний код та номер телефону.
Інформуємо про відсутність комісій на купівлю облігацій в MyRaif відкриття рахунку цінних паперів чи інших операцій. Умови діють на цей момент з 12.02.2026 до 31.12.2026. Однак після закінчення акційних умов варто переглянути, чи такі умови не будуть подовжені.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.
