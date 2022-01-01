|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2026 20:21
Re: Банк Власний Рахунок
Не проходить переказ з єврової картки на закордонну євро картку, пише "Операція не дозволена". Переказ в межах ліміту, але карту тільки но відкрив, в чому може бути проблема ?
Додано: Пон 06 кві, 2026 20:40
Так а банк дозволяє переводити за кордон з цієї картки?
Буває, шо дозволено переказати за один раз не більше 30Кгрн в еквів і 30К/дн!
Краще шоби валюти карток співпадали, хоча і може бути і конвертація.
Транскордонні р2р-перекази заборонені з ТОТ, тому ВПО треба довести банку-отримувачу, шо він знаходиться не на ТОТ.
Можливо треба переводити тільки на свої закордонні картки, тобто ПІБ повинно співпадати...
У банка є коміс за такий переказ - 1%, тобто треба мати надлишок грошей на рахунку. Причому ця банка ще й перераховує коміс по лівому кроскурсу. Виходить десь так +1.01%
ПС. Рекомендую для транскордонних р2р використовувати Райф, Альянс і ПУМБ.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:43
У Бобра сказ: каже, що мережа не зовсім безпечна і не впускає до застосунку. Проблема у різних людей на різних мережах.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:32
Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:44
Re: Банк Власний Рахунок
Вже працює
Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:35
Я клієнт лише Бобра, Вострок прислав ліста про зміни тарифів за його (Востока) рахунками. Вони там вже зовсім заплуталися хто чий банк і хто чий клієнт?
Додано: Пон 01 чер, 2026 19:30
З 02 липня всі вихідні перекази власних коштів, сеп та р2р, з картки бобра тепер будуть з комісом.
Як раніше зробили у Востока.
Це ж одна шарага на одній банківській ліцензії. Навіть оновлення даних по борбу робили в чатботі Востока.
Додано: Пон 01 чер, 2026 20:36
А я тепер навіть до застосунку не можу зайти. Каже, що ввожу неправільний ПІН-код. Вхід по біометрії колись давно злетів, і я не відновив з тих пір. Але код в мене записаний, я не можу його вводити неправильно. А для відновленя хочуть почати з селфі. Та пішли вони...
Додано: Пон 01 чер, 2026 23:16
M-Audio
Така ж халепа була, але селфі і оновлення пройшов заради шарових переказів.
Але тепер із введенням комісії на будь-які перекази власних коштів, - то йдуть дуууже далеко. Залишається тільки для сільпошників, і то сумнівно.
Бобер здох(((
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|