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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

todobank 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 12:52

Re: todobank

Странно, что до сих пор здесь никто не отметил, что % по кэшбэку снизили в 2 раза, причем уже давно - с 10.01.2022. % на остаток понизили с 6 до 5 (при условии наличия на счету не менее 3000 грн), новостной фон тоже не особо вдохновляет...

Учитывая, что Харьковская область сейчас одна из наиболее пострадавших от вражеских войск, а банк ведет свою деятельность преимущественно в этом регионе, да и рейтинг устойчивости заведения не самый лучший - сало явно надо перепрятать...

Пока месть оплаты онлайн, снятие налички в чужих банкоматах, пополнение карты через EasyPay осуществляются без проблем...
alexualex
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 13:08

поки що з тодокартою все без проблем (ттт :shock: )

а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:24

  flysoulfly написав:поки що з тодокартою все без проблем (ттт :shock: )

а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.



яя, без проблем :mrgreen:

з 1 квітня КБ йок (призупинка)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:22

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:поки що з тодокартою все без проблем (ттт :shock: )

а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.



яя, без проблем :mrgreen:

з 1 квітня КБ йок (призупинка)

% на залишок дорівнює НУЛЬ
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:39

  sens написав:
  greenozon написав:
  flysoulfly написав:поки що з тодокартою все без проблем (ттт :shock: )

а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.



яя, без проблем :mrgreen:

з 1 квітня КБ йок (призупинка)

% на залишок дорівнює НУЛЬ

На сайте нет упоминания об отмене начисления %% на остаток - только за кешбек.
lloydbanksua
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Повідомлень: 937
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  #<1 ... 48495051
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