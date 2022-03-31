Странно, что до сих пор здесь никто не отметил, что % по кэшбэку снизили в 2 раза, причем уже давно - с 10.01.2022. % на остаток понизили с 6 до 5 (при условии наличия на счету не менее 3000 грн), новостной фон тоже не особо вдохновляет...
Учитывая, что Харьковская область сейчас одна из наиболее пострадавших от вражеских войск, а банк ведет свою деятельность преимущественно в этом регионе, да и рейтинг устойчивости заведения не самый лучший - сало явно надо перепрятать...
Пока месть оплаты онлайн, снятие налички в чужих банкоматах, пополнение карты через EasyPay осуществляются без проблем...