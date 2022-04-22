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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 11:58
Re: todobank
Интересно, что при поверке
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:41
Снимают деньги за какой-то овердрафт при этом в кредитный лимит даже не залазил, ужасный банк. Как тут закрыть кредитный лимит?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:35
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:16
Re: todobank
Увидел в фейсбуке вот такое сообщение:
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До уваги споживачів ПрАТ “Харківенергозбут”!
Як стало відомо, АТ “Мегабанк” наразі переживає не найкращі часи - товариство знаходиться на грані банкрутства й може потрапити під ліквідацію. Про це свідчать офіційні джерела інформації: “Харьковчанам о ситуации в "Мегабанке"” (
Тож, як буде розвиватися ця ситуація надалі, зараз, ще точно невідомо. При будь-якому зі сценаріїв втрати комунальних, державних та інших підприємств, що обслуговуються в банку, будуть колосальними.
Вже з 04.04.2022 по сьогоднішній день на рахунок ПрАТ “Харківенергозбут” не було перераховано кошти, які були сплачені нашими споживачами за спожиту електричну енергію через АТ “Мегабанк”.
Тому, ми наполегливо просимо вас сплачувати за спожиту електроенергію за спожиту електроенергію через системи електронних платежів інших наших банків-партнерів:
- сайт, особистий кабінет або мобільний додаток Приватбанк
(
- сайт, особистий кабінет або мобільний додаток Ощадбанк
(
- сайт, особистий кабінет або мобільний додаток Easy Pay
(
- сайт або відділення АТ “Укрпошта”
(
- мобільний додаток “Харенерго”.
Світло обов'язково переможе темряву і все буде Україна!
Явно у Мегабанка сейчас дела плохи...
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