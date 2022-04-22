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Обслуговування в українських
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

todobank 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 11:58

Re: todobank

Интересно, что при поверке BIN карты, выдает что эмитент - банк Пивденный.
alexualex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:41

Снимают деньги за какой-то овердрафт при этом в кредитный лимит даже не залазил, ужасный банк. Как тут закрыть кредитный лимит?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:35

  vovareuckij написав:Как тут закрыть кредитный лимит?

Це Вам не допоможе.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:16

Re: todobank

Увидел в фейсбуке вот такое сообщение:
------
До уваги споживачів ПрАТ “Харківенергозбут”!

Як стало відомо, АТ “Мегабанк” наразі переживає не найкращі часи - товариство знаходиться на грані банкрутства й може потрапити під ліквідацію. Про це свідчать офіційні джерела інформації: “Харьковчанам о ситуации в "Мегабанке"” ( https://biz.censor.net/m3335091 ).
Тож, як буде розвиватися ця ситуація надалі, зараз, ще точно невідомо. При будь-якому зі сценаріїв втрати комунальних, державних та інших підприємств, що обслуговуються в банку, будуть колосальними.
Вже з 04.04.2022 по сьогоднішній день на рахунок ПрАТ “Харківенергозбут” не було перераховано кошти, які були сплачені нашими споживачами за спожиту електричну енергію через АТ “Мегабанк”.
Тому, ми наполегливо просимо вас сплачувати за спожиту електроенергію за спожиту електроенергію через системи електронних платежів інших наших банків-партнерів:
- сайт, особистий кабінет або мобільний додаток Приватбанк
( https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi , https://next.privat24.ua/ );
- сайт, особистий кабінет або мобільний додаток Ощадбанк
(https://www.oschadbank.ua/payments , https://online.oschadbank.ua/wb/);
- сайт, особистий кабінет або мобільний додаток Easy Pay
(https://easypay.ua/ua/catalog/utility/harkov , https://easypay.ua/ua/profile/ );
- сайт або відділення АТ “Укрпошта”
( https://www.ukrposhta.ua/ua/platezhi );
- мобільний додаток “Харенерго”.
Світло обов'язково переможе темряву і все буде Україна!

Явно у Мегабанка сейчас дела плохи...
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:44

На даний момент навіть зайти до todo я не зміг - пише Invalid request.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:48

  klug написав:На даний момент навіть зайти до todo я не зміг - пише Invalid request.

Не нагнетайте... зашел без проблем.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:53

  ramaz написав:
  klug написав:На даний момент навіть зайти до todo я не зміг - пише Invalid request.

Не нагнетайте... зашел без проблем.

На нагнітаю, лише констатував факт:
Зображення
klug
 
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  #<1 ... 49505152
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