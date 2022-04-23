|
|
todobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 кві, 2022 12:01
IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав:
так что шопена ставить?
собачий вальс
, на пумбе карта пополняется , отправил 3 мя заходами итого 5000 грн , так что не так как в Форварде
да, щас с банками надо быть аккуратно, особенно таким лайном - тока госы и породистые буржуи
cогласен , валюта онли в обменнике
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12839
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 кві, 2022 12:13
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему