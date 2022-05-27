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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 тра, 2022 09:51
Оплаты проходят,процент на остаток есть.Кешбека нет.
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lubarec
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Додано: Вів 10 тра, 2022 12:51
lubarec написав:
Оплаты проходят,процент на остаток есть.Кешбека нет.
по п2п тянулкой и толкалкой какие лимиты?
смотрю в приложении их все ранее установленные индивидуальные откатили на 10к и нельзя поменять ...
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Додано: Вів 10 тра, 2022 14:53
IMPRINTER написав: lubarec написав:
Оплаты проходят,процент на остаток есть.Кешбека нет.
по п2п тянулкой и толкалкой какие лимиты?
смотрю в приложении их все ранее установленные индивидуальные откатили на 10к и нельзя поменять ...
Хотів тільки що, толкнути 14500 грн. - перевищено ліміт(((.
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jay2004
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:26
В прошлом месяце толкнул 5*10000.Лимит в сутки 100000.
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lubarec
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Додано: Вів 10 тра, 2022 17:58
lubarec написав:
В прошлом месяце толкнул 5*10000.Лимит в сутки 100000.
ну а шас ... у меня в приложении лимит откатился до 10 к и поднять его не могу ... в прошлом месяце может он лучше себя чувствовал
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Додано: Вів 10 тра, 2022 18:07
IMPRINTER В сутки 10000.Поднять нельзя.
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lubarec
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:09
Чтобы быть в льготном периоде нужно погасить задолженность по счету сегодня или 30.05 еще можно?
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anikola13
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:03
anikola13 написав:
Чтобы быть в льготном периоде нужно погасить задолженность по счету сегодня или 30.05 еще можно?
можно 30.05.22, т.к. это предпоследний робочий день месяца, а здесь он считается крайним сроком для погашения
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Bosstone
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