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Обслуговування в українських
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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todobank 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:51

Re: todobank

Оплаты проходят,процент на остаток есть.Кешбека нет.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 12:51

  lubarec написав:Оплаты проходят,процент на остаток есть.Кешбека нет.


по п2п тянулкой и толкалкой какие лимиты?
смотрю в приложении их все ранее установленные индивидуальные откатили на 10к и нельзя поменять ...
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:53

  IMPRINTER написав:
  lubarec написав:Оплаты проходят,процент на остаток есть.Кешбека нет.


по п2п тянулкой и толкалкой какие лимиты?
смотрю в приложении их все ранее установленные индивидуальные откатили на 10к и нельзя поменять ...


Хотів тільки що, толкнути 14500 грн. - перевищено ліміт(((.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:26

Re: todobank

В прошлом месяце толкнул 5*10000.Лимит в сутки 100000.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 17:58

  lubarec написав:В прошлом месяце толкнул 5*10000.Лимит в сутки 100000.


ну а шас ... у меня в приложении лимит откатился до 10 к и поднять его не могу ... в прошлом месяце может он лучше себя чувствовал
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:07

IMPRINTER В сутки 10000.Поднять нельзя.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:09

Чтобы быть в льготном периоде нужно погасить задолженность по счету сегодня или 30.05 еще можно?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 22:03

  anikola13 написав:Чтобы быть в льготном периоде нужно погасить задолженность по счету сегодня или 30.05 еще можно?

можно 30.05.22, т.к. это предпоследний робочий день месяца, а здесь он считается крайним сроком для погашения
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:56

МЕГАБАНК (проєкт todobank)

АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-megabank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:41

  Kalgan написав:
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-megabank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

По какому курсу валюту доллар вкладчикам посчитают?
sens
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