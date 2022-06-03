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Обслуговування в українських
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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todobank 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:49

  sens написав:
  Kalgan написав:
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-megabank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

По какому курсу валюту доллар вкладчикам посчитают?

Ну по 29.2549
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:00

Фонд валютні депо в валюті не віддає?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:07

  greenozon написав:Фонд валютні депо в валюті не віддає?

ну конечно нет!
В гривне по курсу НБУ отдаст
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:12

А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:30

Re: todobank

  Kalgan написав:
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних

походу туду кредитку можно выбрасывать?
хорошо что успел осенью выйти из валюты у них
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:14

  Amethyst написав:А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?

Каждый раз только перевкладывал и снимал %, не по 0,01, как у большинства сейчас, заодно проверим сколько выдадут вместе по тодо и мега
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:16

  sens написав:
  Amethyst написав:А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?

Каждый раз только перевкладывал и снимал %, не по 0,01, как у большинства сейчас, заодно проверим сколько выдадут вместе по тодо и мега

Нее, я ток переклеиваю скоч с пакетиками на спину после душа и всьоо :mrgreen:
Amethyst
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