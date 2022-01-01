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todobank - запроваджено
тимчасову адміністрацію

todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 53545556

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todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:54

Re: todobank

Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?
vitaliy1111
 
Повідомлень: 187
З нами з: 14.01.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 01:43

Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:

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Igneus
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1038 раз.
Подякували: 687 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:42

  vitaliy1111 написав:Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?

Перевод на IBAN пополняет карту точно.
aalexz
 
Повідомлень: 138
З нами з: 21.05.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:24
263 39116
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Вів 07 чер, 2022 12:18
larynya

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