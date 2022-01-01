todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію

Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:
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...если я все правильно понимаю, то фонд занимается "кидаловом лохов"....объявляется банк банкротом, потом находится некий покупатель, который потом откажется от покупки....это длится не один- два дня....Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????