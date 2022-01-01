todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 05 чер, 2022 12:54
Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?
vitaliy1111
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Додано: Вів 07 чер, 2022 01:43
Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является
Kreditanstalt für Wiederaufbau
( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:
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Igneus
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Додано: Сер 08 чер, 2022 07:42
vitaliy1111 написав:
Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?
Перевод на IBAN пополняет карту точно.
aalexz
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Додано: Суб 18 чер, 2022 17:57
ну шо там - когда? Фонд говорит старается как можно раньше
cohan
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Додано: Суб 18 чер, 2022 18:35
vitaliy1111 написав:
Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?
ликвидатор при ликвидации изменит счет,открыв накопительный в НБУ
Мизантрóп
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:50
Мизантрóп написав: vitaliy1111 написав:
Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?
ликвидатор при ликвидации изменит счет,открыв накопительный в НБУ
Ну, пока что в приложении старые счета.
Bosstone
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Додано: Сер 22 чер, 2022 12:05
нормас
ПУМБ выплатил уже, а в приложуже сумма до сих пор светится ) зато видно что %% тоже начислились
cohan
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:37
...если я все правильно понимаю, то фонд занимается "кидаловом лохов"....объявляется банк банкротом, потом находится некий покупатель, который потом откажется от покупки....это длится не один- два дня....Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
abc111
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Додано: Пон 27 чер, 2022 21:05
abc111 написав:
Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
я в дельте месяца три ждал
Goodman
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Додано: Вів 28 чер, 2022 02:50
Goodman написав: abc111 написав:
Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
я в дельте месяца три ждал
....по дельте, тогда еще не было поставы про выплату в срок 20 рабочих дней
abc111
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