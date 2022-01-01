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todobank - запроваджено
тимчасову адміністрацію

todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 12:54

Re: todobank

Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 01:43

Одним из акционеров Мегабанка и собственником существенной части в нем является Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) — немецкий государственный банк, в котором федеральному правительству Германии принадлежит 80 % акций, федеральным землям Германии — 20 %:

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Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:42

  vitaliy1111 написав:Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?

Перевод на IBAN пополняет карту точно.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:57

Re: todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію

ну шо там - когда? Фонд говорит старается как можно раньше
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 18:35

  vitaliy1111 написав:Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?

ликвидатор при ликвидации изменит счет,открыв накопительный в НБУ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:50

  Мизантрóп написав:
  vitaliy1111 написав:Кредитный лимит сейчас можно загашать по обычным реквизитам на todobank?

ликвидатор при ликвидации изменит счет,открыв накопительный в НБУ

Ну, пока что в приложении старые счета.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 12:05

Re: todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію

нормас
ПУМБ выплатил уже, а в приложуже сумма до сих пор светится )
зато видно что %% тоже начислились
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:37

Re: todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію

...если я все правильно понимаю, то фонд занимается "кидаловом лохов"....объявляется банк банкротом, потом находится некий покупатель, который потом откажется от покупки....это длится не один- два дня....Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:05

Re: todobank - запроваджено тимчасову адміністрацію

  abc111 написав:Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
я в дельте месяца три ждал
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 02:50

  Goodman написав:
  abc111 написав:Деньги вкладчиков зависают на счетах фонда ..более 20 дней по закону....,очередная схема ????
я в дельте месяца три ждал



....по дельте, тогда еще не было поставы про выплату в срок 20 рабочих дней
abc111
 
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