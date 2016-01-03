Отчуждение акций за компенсанционные сертификаты

Додано: Суб 23 жов, 2021 11:11

То ли тут нет знатоков, то ли сам факт, что я что то вообще спросил у знатоков вызвал раздражение. Во первых - это для тех владельцев акций, которые как и я никому ничего не платят - ни за что не открывайте счет в ценных бумагах только для осуществления какой либо сделки с акциями, если такое вам предложат - будьте уверены - это развод. Во вторых - если к вам подойдут и предложат продать акции, поинтересуйтесь - откуда этот человек вообще узнал о наличии у вас акций? --если те ответят, что узнали из открытых источников, знайте - это обман --никаких открытых источников не существует в природе, разве что у вас не менее 10% акций.



Не написали мне - написал я, но позднее. Если бы не бюрократическая проблема, могли бы меня и развести по полной. А так, поговорка рулит....не было бы счастья, так несчастье помогло.