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Отчуждение акций за
компенсанционные сертификаты

Отчуждение акций за компенсанционные сертификаты
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:17

Отчуждение акций за компенсанционные сертификаты

Совсем коротко.
Кому то понадобились акции, которые я купил в 90 годы на аукционе за компенсационные сертификаты в счет старых советских вкладов. Акции я не активизировал, они нигде не учавствуют, счетов в ценных бумагах у меня нет, от того, что эти акции у меня есть я ничего не получаю и никому никаких денег не даю. При попытке отчуждения акций у регистратора - возникли проблемы --у меня новые документы. Я предложил оформить сделку у нотариуса - расходы мои, но покупатель отказался. У меня возникли подозрения. Риск - если для переоформления акций после открытия счета в ценных бумагах, что то со сделкой сорвется - мне придется платить и за открытие счета и за его обслуживание. А в случае оформления сделки у нотариуса ничего активироватъ мне не придется. Покупатель уже сам сумеет все вопросы решить без моего присутствия и без моей ответственности.
А как этот случай прокомментируют знатоки?
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:11

Re: Отчуждение акций за компенсанционные сертификаты

То ли тут нет знатоков, то ли сам факт, что я что то вообще спросил у знатоков вызвал раздражение. Во первых - это для тех владельцев акций, которые как и я никому ничего не платят - ни за что не открывайте счет в ценных бумагах только для осуществления какой либо сделки с акциями, если такое вам предложат - будьте уверены - это развод. Во вторых - если к вам подойдут и предложат продать акции, поинтересуйтесь - откуда этот человек вообще узнал о наличии у вас акций? --если те ответят, что узнали из открытых источников, знайте - это обман --никаких открытых источников не существует в природе, разве что у вас не менее 10% акций.

Не написали мне - написал я, но позднее. Если бы не бюрократическая проблема, могли бы меня и развести по полной. А так, поговорка рулит....не было бы счастья, так несчастье помогло.
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:41

Re: Отчуждение акций за компенсанционные сертификаты

Продал свои акции, полученные за компенсационные сертификаты,весьма успешно.
avax
 
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