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Кредиты - посовеуйте,
кто сталкивался?

Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:04

Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?

Такая ситуация. Необходимо оформить кредит на довольно крупную сумму - около 50 тыс. долларов. Рассматриваю варианты под залог квартиры в Киеве. Банк отказывает из-за низкой официальной зп. в реальности - доход имею в разы солиднее. подскажите кто знает компанию, к которой можно с таким обратиться. но чтобы честно и без обмана и всякого негатива.
alex2498
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