|
|
Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:04
Такая ситуация. Необходимо оформить кредит на довольно крупную сумму - около 50 тыс. долларов. Рассматриваю варианты под залог квартиры в Киеве. Банк отказывает из-за низкой официальной зп. в реальности - доход имею в разы солиднее. подскажите кто знает компанию, к которой можно с таким обратиться. но чтобы честно и без обмана и всякого негатива.
-
alex2498
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему