Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта
Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:15
Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
Максимальная годовая процентная ставка, включающая ссудный процент, а также все остальные комиссии и расходы за год составляет 584%.
По данным с сайта
Само больше в одной из таких организаций видел ставку до 700%.
И как народ ведётся?
Додано: Вів 24 кві, 2018 19:31
Так это стандартная "ломбардная" или "микрофинансовая" ставка: 1,5%-2% в день.
Годовая конечно выглядит вообще дико
Но как ни странно, есть спрос и предложение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:31
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:36
В конторе беру в среднем раз в месяц. Уже больше года. Нареканий нет вообще. Деньги без лишних вопросов-допросов переводят после подачи заявки за 5-7 минут от силы. В моем списке вторая контора мосле манивео. И главное вовремя словить промо-коды на не какие то жалкие 10-20%, а 50%. Пользуюсь с ходу и особо не парюсь.
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:24
Не знаю кто как, а я предпочитаю сервисы по подбору кредитов. Сразу видны все предложения, можно посмотреть процент и срок пользования. Таких сайтов сейчас полно...
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:17
Додано: Суб 24 сер, 2019 18:51
Вы правы, это удобно когда можно подобрать кредит на карту по нужным параметрам. Еще плюс в том что можно найти те микрофинансовые компании где высокая вероятность
Востаннє редагувалось mdsd1 в Суб 24 сер, 2019 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 сер, 2019 19:34
Re: Хочу взять кредит на карту в MyCredit, кто брал?
... а що, в банках під менші % вам всім "не цікаво" брати кредит?
- чи ви вже всюди "висите" і шукаєте, де ще перезайняти?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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