|
|
|
Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 23 тра, 2022 05:32
Faceless написав:
Bolt написав:Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.
У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.
Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!
Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.
Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.
З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.
Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 тра, 2022 06:46
Bolt написав: Faceless написав:
Bolt написав:Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.
У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.
Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!
Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.
Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.
З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.
Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання.
Мотивированный родитель сможет мотивировать и ребенка.
Если родителям все итак "нормас",то что от ребенка хотеть.
Дети - это наше отражение и продолжение нас.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13110
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6861 раз.
- Подякували: 3885 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Пон 23 тра, 2022 21:32
stm написав:
Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевле
rjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.
Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь.
Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.
Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11181
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1503 раз.
- Подякували: 3319 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 23 тра, 2022 23:56
antey1969 написав: stm написав:
Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевле
rjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.
Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь.
Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.
Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой.
Раздутые группы - это очень плохо.
Но и индивидуальные занятия - не факт, что хорошо.
Когда ты видищь свой прогресс и прогресс остальных - это мотивирует.
Когда есть с кем "в упряжке" идти - это супер.
Мне повезло в некотором смысле с классмейтами. С некоторыми ситуативно, а одна занималась как ненормальная, в хорошем смысле. Ну и у меня была очень сильная мотивация. И мы в некотором смысле друг друга тянули. Потом обогнали всю остальную группу. И я и она занимались сверх программы курсов. Нас с середины приинтермидиэйт перевели на следующий уровень.
Это при том, что когда я пришел в группу, я был 0 полнейший, а у остальных был какой-то уровень хоть и минимальный. Я потом как-то вернулся в свою группу после всего месяца на следующем уровне - как в первый класс. Как раз "кризис интермидиэйт" был.
Потом перешел именно с этой классмейт на другие курсы и там так получилось, что мы были вдвоем в группе. Вот чего-то не хватало. Еще пары человек.
И вот формально мы там домучали интермидиэйт (но по мнению преподавателя из Канады соответствовали аппер). И потом уже разбежались.
Потом уже в другом месте взял семестр эдвенсд. Но группа была слишком большая человек 20, хоть и заведение - круче быть не может.
В общем, рекомендую 4-6 человек. 4 раза в неделю по минимум 2 часа. Это ин пёрсн. И самостоятельно - сколько можно выдержать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13110
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6861 раз.
- Подякували: 3885 раз.
-
- Профіль
-
2
3
1
Додано: Вів 24 тра, 2022 01:10
stm написав:
Есть курсы при посольствах.
Додам ще французький культурний центр (на Гончара), при ньому також курси, ведуть як наші викладачі, так і носії, він теж типу від посольства (оплата за курси йде на рахунок посольства)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31472
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1341 раз.
- Подякували: 7518 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 24 тра, 2022 06:01
antey1969 написав: stm написав:
Есть курсы при посольствах. В Киеве это: British council - британский английский и Goethe-Institut - немецкий. Есть ещё при Американском посольстве, но не назову. Всё, остальное как повезёт. Эти дают не просто носителя языка, а преподавателя уровня С2. Остальное неплохо, но не то пальто. Зато дешевле
rjkz, это ещё одна проблема иммиграции. Не все школы одинаково полезны, не во все школы даже по экзамену возьмут, надо иметь резиденство(адрес прописки) этого квартала, где хорошая школа.
Это так же действует и в обратном направлении, в своё время при поступлении встретила "немца" на поступление в КПИ, чел даже не слышал про десятичный логарифм. Его направили конечно на экзамен, но объяснили, что если этого не слышал, то остальные задания (не первого уровня сложности) вообще впечатлят, а за неделю таких знаний не приобретёшь.
Супер-пупер Гете - это шлак. Группы слишком раздуты, разговорной практики почти нет（один-два раза в месяц разговорный клуб - это ни о чем）.
Индивидуалка с хорошим преподавателем гораздо эффективнее. Ну и мотивация, само собой.
Да у меня дочь ходила в Гете, во львовском универе, группы были человек по 12 - многовато. Ну и от преподов зависело многое, к кому попадёшь.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 тра, 2022 06:52
Bolt написав:
Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання.
Це вже пішло покоління Тік-ток. Тут Ви нічого не поробите.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6092
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1015 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|