Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Faceless написав:

Bolt написав: Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.

У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.

Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!

Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.