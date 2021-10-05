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Монета за ціною квартири в Києві:
курс bitcoin злетів до...

Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 00:28

Re: Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до

N0mad написав:
  Faceless написав:Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту

Да, за один раз сложно вывести так много. Но ведь биток - не квартира, не обязательно обналичивать одномоментно всю сумму. Можно рассыпать по дням и по картам - никакой финмон не докопается. В отличие от квартиры. ;)
Как раз с квартирой и не докопается, средства от продажи недвижимости - белый доход, а с криптой большую сумму, даже если разбить на мелкие суммы - все равно много гемора, и все равно потом крупную покупку не сделать, не подтвердить происхождения средств, особенно в цивилизованных странах. И даже как регулярный доход небольшими суммами - легко может привлечь внимание финмона и/или налоговой, особенно если речь не об Украине. И это я ещё не упоминаю о том, что это будет немало стоить в плане комиссий, особенно если речь о операции кеш -> крипта -> кеш, а ещё курсовые потери. И довольно много времени.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 03:59

  Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.


Деньги на карте можно превратить в деньги на карте за 0 секунд. Ваш Кэп.

Хотя я только за! Люди, покупайте больще биткоинов! Одни преимущества - не проходите мимо.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 06:16

  Faceless написав:Как раз с квартирой и не докопается, средства от продажи недвижимости - белый доход

финмон возможно не докопается, а банк может перебдеть, как я покупал после продажи квартиры другую чуть побольше и подороже и не мог подтвердить сумму на 30к больше чем в договоре, пришлось разбивать платежи, а в итоге те 30к засовывал в терминал монобанку :mrgreen:

мне кажется, очень повезло, что я давно потратил все свои биткойны, когда они стоили 100-200 баксов и не имею проблем с этими дикими суммами денег сегодня :lol: :lol: :lol:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:50

  Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.


достаточно выключить электричество и все закончиться...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:11

Re: Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до

Как можно сравнивать базовую потребность человека, с пустым казино, странные люди.
в свете грядущего энерго-кризиса, сложно понять, как казино ещё не прикрыли.
Вроде люди разумные...
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:16

Re: Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до

  Tamagoch написав:финмон возможно не докопается, а банк может перебдеть, как я покупал после продажи квартиры другую чуть побольше и подороже и не мог подтвердить сумму на 30к больше чем в договоре, пришлось разбивать платежи, а в итоге те 30к засовывал в терминал монобанку

Ну так видимо на эти 30к доходов у вас подтверждения источника не было. А теперь представьте, если вся сумма - от вывода крипты. Даже в Украине проблемы будут, а уж в странах с более суровым финмоном и налоговой - и подавно.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:53

есть вопросик. допустим мне вчера подарили 2 виртуальных токена которые стоили 1уе. сегодня рынок поднял их цену до 50000уе и государство потребовало с ним поделиться этим явно не трудовым доходом и отдать 10000уе. ну, делать нечего, я как законопослушный гражданин затянул пояс и заплатил. а завтра рынок упал и 2 токена снова стали стоить 1уе. вопрос - должно ли государстао вернуть мне те 10000уе?
tomgoclever
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:08

Re: Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до

tomgoclever написав:есть вопросик. допустим мне вчера подарили 2 виртуальных токена которые стоили 1уе. сегодня рынок поднял их цену до 50000уе и государство потребовало с ним поделиться этим явно не трудовым доходом и отдать 10000уе. ну, делать нечего, я как законопослушный гражданин затянул пояс и заплатил. а завтра рынок упал и 2 токена снова стали стоить 1уе. вопрос - должно ли государстао вернуть мне те 10000уе?
Налог возникает только, когда будете их продавать. Просто при изменении курса - нет
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:10

  Чукча2 написав:Как можно сравнивать базовую потребность человека, с пустым казино, странные люди.
в свете грядущего энерго-кризиса, сложно понять, как казино ещё не прикрыли.
Вроде люди разумные...


Люди в мире находятся на разных ступенях удовлетворения своих потребностей. Не все на базовом застряли.
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