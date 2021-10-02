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Огляд ринку новобудов: ціни у
великих містах продовжують...

Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:00

Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на жовтень 2021 року, середня вартість квадратного метра у столичній новобудові становить 33 тис грн.

Дивися повний текст Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують зростати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:00

не везде, к примеру жк вудстория - https://nerukhomi.ua/n-zhk-vudstoriya-kiev/, цены болееменее стабильны, правда это эконом класс
Феодал
 
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