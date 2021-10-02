Станом на жовтень 2021 року, середня вартість квадратного метра у столичній новобудові становить 33 тис грн.
Дивися повний текст Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують зростати.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:00
Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують зростати.
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:00
не везде, к примеру жк вудстория -
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