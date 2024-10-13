|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:18
Колеги, а нагадайте, ТАС, вері кард - ще дієва? Чи були "покращення"? Бо, не слідкував за ними
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2766
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:18
Райф відкрив продаж ОВДП у застосунку. Щоправда, враховуючи скажений фінмон та мін. кількість у 350 облігацій, продукт буде нішевим.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8924
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:31
la9 написав:
Колеги, а нагадайте, ТАС, вері кард - ще дієва? Чи були "покращення"? Бо, не слідкував за ними
Да, покупать с неё можно. Только в тарифах пару месяцев назад добавилось:
4.10. Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти 1,5% + 50 грн.
За свои комиса пока нет. Этим, вроде, только два банка отличились.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5967
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:56
В новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 341
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 00:55
mogicanin1986 Дзвоните на горячу лінію і підіймають на будь-яку сумму без питань.Я підняв на 200000
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 466
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 11:12
Доброе утро. Кредит-Днепр дает через Дию или есть нюансы?
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 2031
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 20:29
Алексей77 Так
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 466
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 09:44
Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 2031
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:55
Алексей77 написав:
Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?
Спросите Ису...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4531
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:22
Алексей77 написав:
Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?
Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|4019
|
|
|0
|5153
|
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
|
|3
|9257
|
|