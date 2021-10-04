Про це в Telegram повідомив заступник голови міськадміністрації Костянтин Усов.
Дивися повний текст Нові правила в маршрутках Києва: перевізники не хочуть відмовлятися від старих договорів.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 21:19
Нові правила в маршрутках Києва: перевізники не хочуть...
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Дивися повний текст Нові правила в маршрутках Києва: перевізники не хочуть відмовлятися від старих договорів.
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