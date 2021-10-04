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Україна рекордно
збільшила імпорт газу

Україна рекордно збільшила імпорт газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:47

Україна рекордно збільшила імпорт газу

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками вересня обсяг транспортування газу з Євросоюзу в Україну становить майже 665 млн кубометрів - це рекордний показник з початку 2021 року. Експорт разом із реекспортом природного газу з України до країн Європи зріс у 3,5 рази і становить 264 млн кубометрів.

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А нормального входа в этот универсам нет?
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yegres
 
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"Импорт из ЕС". Смешно.
swsashadow
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