Сьогодні, 8 жовтня, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max стали доступними.
Дивися повний текст iPhone 13 став доступним для замовлення в Україні - офіційні ціни (фото).
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:21
iPhone 13 став доступним для замовлення в Україні -...
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Дивися повний текст iPhone 13 став доступним для замовлення в Україні - офіційні ціни (фото).
Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:21
знову дірка в бюджеті, як провладні почнуть своїм коханкам скуповувать...
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:08
Рекомендую ОЗНАКОМИТЬ ПУБЛИКУ с мнение конкурента - фирмы САМСУНГ о "новом чуд0-яблоке". Над 13-кой смеются не только корейцы........впрочем как и над 12-кой.......
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