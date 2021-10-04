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МОЗ затвердило перелік професій,
для яких щеплення проти...

МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:13

МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що стежить за ринком праці, дізнався подробиці.

Дивися повний текст МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:10

На підставі якої статті Конституції України?
filya777ukraine
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:24

  filya777ukraine написав:На підставі якої статті Конституції України?

А какой статье Конституции Украины это решение противоречит?..
_hunter
 
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