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Норвегія запровадить 25% податок на електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 жов, 2021 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Норвегія знаходиться на шляху до повної електрифікації свого автопарку, оскільки більше 90% всіх нових автомобілів, проданих в країні в серпні, були повністю електричними. Однак це також призведе до зміни податкової політики в скандинавській країні.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 10:18
Какое-то тухлое название статьи. Вот так, по моему, было бы круче: "Норвегия заставляет автовладельцев отказываться от электромобилей".
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Славик
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