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Все більше європейців відмовляються
від покупки власного...

Все більше європейців відмовляються від покупки власного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:41

Все більше європейців відмовляються від покупки власного...

Пропонуємо до обговорення:
Все більше європейців втрачають надію придбати коли-небудь власне житло.

Дивися повний текст Все більше європейців відмовляються від покупки власного житла.
R2
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panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:07

Re: Все більше європейців відмовляються від покупки власного

Сторінку не знайдено
unicdima
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